Raríssimas: Funcionários à porta da instituição em protesto pela presença de ex-presidente

A deputada socialista acusa António Carlos Monteiro, do CDS-PP, de "chafurdar na lama" e descreve-o como o "novo 'Correio da Manhã". Tudo por causa das 15 perguntas que dirigiu ao ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, no âmbito do caso da associação Raríssimas.