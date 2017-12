Raríssimas fez “trabalho notável” e “tem de ser salva”, diz Padre Lino Maia

O padre Lino Maia, presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade (CNIS) afirma que a Raríssimas “tem de ser salva” e que já está a tratar do assunto com os associados. Em entrevista à Antena 1, adianta que já foi contactado para assessorar o processo. Para o presidente da CNIS, a Raríssimas é uma instituição “inovadora e com um trabalho notável”.

Lino Maia diz estar”chocado” com os cinco milhões de euros que a Raríssimas recebeu do Estado desde 2012. Explica que deveria ter sido o conselho fiscal a fiscalizar as contas e não a Assembleia Geral. “Parece-me que houve aqui uma falha,” sublinha à rádio pública, vincando que estranha o facto de que não tenha havido denúncia para o presidente da Assembleia Geral.

A CNIS não recebeu nenhuma queixa, garante Lino Maia, que lidera há 11 anos a Confederação – sem poderes de fiscalização, apenas de representação e de aconselhamento – que junta quase três mil associadas, entre elas a Raríssimas.