Ralph Lauren enfrenta boicote depois de ter vestido Melania Trump

As mensagens de boicote à Ralph Lauren têm-se intensificado depois da aparição de Melania Trump com uma indumentária da marca na sexta-feira, aquando da tomada de posse de Donald Trump como 45.º Presidente dos EUA.

Nas redes sociais, surgiu um hashtag de protesto. Alguns utilizadores do twitter acreditam que a partilha da mensagem mostra que Ralph Lauren não se preocupa com a violência sexual contra as mulheres, fazendo referência às alegações que surgiram sobre o magnata norte-americano. Outros utilizadores optaram por identificar a marca num “tweet” e escrever a frase “Não está bem apoiar a opressão”.

Uma fonte anónima da Ralph Lauren afirmou que o pedido para vestir Trump não foi bem aceite.