‘Rally’ Trump tem novo marco: Dow Jones fecha acima dos 20.000 pontos

Os resultados positivos das cotadas e o otimismo sobre as políticas do novo presidente Donald Trump levaram o índice Dow Jones a fechar acima do patamar dos 20.000 pontos pela primeira vez. Espelhando também o sentimento positivo nos mercados, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em níveis recorde pela segunda sessão consecutiva.

O Dow Jones, índice das empresas ‘blue chip’ americanas, que foi criado em 1896, subiu 0,78% para fechar nos 20.068,51 pontos, após ter atingido um novo máximo ‘intraday’ nos 20.082 pontos. O tecnológico Nasdaq avançou quase 1% para 5.656,34, enquanto o S&P 500 somou 0,80% para os 2.298,37.

O ‘rally’ Trump começou com a eleição do republicano a 8 de novembro, com os mercados agradados com as promessas de menos impostos e uma maior aposta nas infraestruras. As dúvidas sobre se Trump iria mesmo cumprir essas promessas levaram o Dow, o Nasdaq e o S&P 500 a estagnar no último mês, mas os primeiro dias do magnata na Casa Branca vieram dissipá-las.