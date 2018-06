Rali Vinho Madeira com 19 provas especiais, investimento é de 345 mil euros

O Rali Vinho Madeira vai contar com 19 provas especiais e envolverá um investimento de 345 mil euros. O executivo madeirense vai reforçar o apoio dado à prova em 45 mil euros.

O reforço das verbas, por parte do Governo Regional, explicou o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, é para dar um contributo em termos da operação logística da prova.

Uma das novidades do rali estará na mudança do pódio da Avenida Arriaga para a Praça do Povo.