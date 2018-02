Rajoy em Elvas para lançamento de concurso ferroviário

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, desloca-se na próxima segunda-feira a Elvas para assistir ao lançamento do concurso de construção do troço de linha férrea que vai ligar esta cidade alentejana a Évora.

Segundo nota à imprensa distribuída pelo gabinete do chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy também irá assistir à assinatura do contrato de modernização do troço de caminho-de-ferro entre Elvas e Caia (na fronteira com Espanha).

A construção da linha entre Évora e Elvas, que irá ligar o porto de Sines a Espanha e ao ‘hinterland’ ibérico (palavra alemã para ‘terra de trás’) e europeu, representa a construção do maior troço de linha férrea (cerca de 80 quilómetros) dos últimos 100 anos em Portugal.