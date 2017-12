Rajoy desafia FIFA: “Espanha vai ao Mundial e vai ganhá-lo”

Na sequência da advertência da FIFA à Federação Espanhola de Futebol (RFEF), face à intromissão governamental na liderança do órgão máximo do futebol espanhol, Mariano Rajoy insurgiu-se seguro que o seu país não só participará no campeonato do mundo de 2018 como irá ganhá-lo.

O primeiro-ministro de Espanha reagiu à ameaça da FIFA, de vetar a presença da seleção espanhola em qualquer competição internacional, no final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, Bélgica, afirmando: “Espanha vai ao Mundial da Rússia e vai ganhá-lo.”

Rajoy está “absolutamente convencido” de que os espanhóis vão à Rússia vencer a competição mais importante da FIFA.

Mariano Rajoy aproveitou ainda a ocasião para, no fim da reunião de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, esclarecer que ao ministério da Educação e Desportos não chegou nenhuma carta da FIFA, apenas “um pedido de audiência para lidar com o assunto”.

A reação do líder do Governo espanhol ocorre depois da advertência que a FIFA fez à RFEF sobre a ingerência governamental no futebol espanhol. Em causa está a proposta do Conselho Superior do Desporto (CSD), organismo estatal, para a repetição das eleições na RFEF, após a detenção e suspensão cautelar do presidente Ángel Maria Villar por supeita de corrupção.

Rajoy disse também que “aqueles que são responsáveis pelo Conselho Superior do Desporto e do ministério têm o apoio total do Governo”.

A seleção de futebol de Espanha, treinada pelo antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui, é adversária de Portugal no grupo B, do campeonato do mundo de 2017, que se realizará na Rússia.