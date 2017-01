Rajoy anuncia a redução de 11% das taxas aeroportuárias em cinco anos

O presidente do governo espanhol Mariano Rajoy, anunciou hoje que o Conselho de Ministros irá aprovar no próxima sexta-feira o primeiro documento de regulação Aeroportuária, que prevê uma redução de 11% das tarifas dos aeroportos no prazo de cinco anos, até 2021, avança a agência EFE.

Rajoy tinha feito esse anúncio na sua intervenção no Fórum ABC. Em nome do incremento da competitividade de Espanha o governo promete ser um “permanente reformador”.

As taxas aeroportuárias são taxas paga pelo passageiro ao aeroporto, cujo valor é fixado por cada aeroporto de acordo com os serviços prestados, tais como a utilização do terminal, pistas, entre outros.