Raimundo Quintal pede a Cafôfo que explique posição sobre pastorícia

Raimundo Quintal pediu na sua página do Facebook para que o atual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, explique a sua posição sobre a pastorícia depois das declarações na tosquia no Pico do Prado.

O geógrafo e antigo vereador na autarquia do Funchal lembra a Cafôfo que “a mentira tem perna curta” e recorda o autarca da posição que assumiu em 2013 quando afirmou que partilhava os princípios da Associação dos Amigos do Parque Ecológico sobre a recuperação da biodiversidade da alta montanha sobranceira à cidade algo que é contrariado pela posição que assumiu no Pico do Prado em que defendeu o gado na serra.

Raimundo Quintal pede ainda a Cafôfo que explique com fundamentos biogeográficos o que entende por “pastorícia regenerativa”, porque “não nos contentamos com palavras soltas”.