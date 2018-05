Rácio de incobráveis nas empresas portuguesas aumentou 30%

Apesar de se verificar um crescimento da economia nacional, as empresas portuguesas continuam aumentar o volume das dívidas incobráveis. Esta é a principal conclusão do estudo “European Payment Reporto 2018”, um relatório anual da Intrum sobre o comportamento das empresas no continente europeu.

Segundo esse estudo, nos últimos 12 meses, a percentagem de incobráveis em Portugal em relação às receitas totais anuais passou de 1,7% (2017) para 2,2% (2018), o que corresponde a um aumento de 30%.

Este valor é substancialmente superior ao de Espanha, 0,7%, e à média europeia, que se situou em 1,7%, mas ainda assim longa de Irlanda, que ocupou o último lugar dos 29 países analisados, com 3,1%.