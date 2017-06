Quo Vadis União Europeia?

A União Europeia (UE) vive a maior crise da sua história, desde a sua fundação com o Tratado de Maastricht (1992). As razões são várias mas importa destacar os problemas decorrentes da crise financeira internacional e do funcionamento da zona euro. Há cada vez mais consciência para a regressão social e económica que a globalização neoliberal impulsionou. E para o facto de a UE ter sido uma força activa nesse processo, colocando os interesses de uma oligarquia financeira internacional à frente dos interesses dos cidadãos, trabalhadores e famílias em geral.

É hoje relativamente consensual que a União Económica e Monetária foi mal concebida e para um número crescente de analistas, um erro. Promoveu a divergência em vez da convergência, a divisão em vez da união. Criou um quadro de permanentes imposições que boicotam e debilitam as democracias. Baseada numa moeda única que não está adaptada às diferentes economias do espaço europeu. Alguns defendem que a moeda única é um passo rumo a (ou para forçar) um futuro estado federal europeu. Que a moeda única vai funcionar para todos no quadro federalista. Tenhamos consciência que o federalismo é criar um país novo e uma nacionalidade europeia! Está na forja um superior nacionalismo europeu.

Importa perguntar se haverá actualmente condições políticas, sociais e culturais para criar uma federação europeia? Como aprofundar uma democracia europeia se a maioria das pessoas só domina a sua língua materna ou nacional? A língua inglesa (na Eurovisão já quase só se canta em inglês) é a melhor candidata a língua comum europeia, o que não deixa de ter a sua ironia, uma vez que os ingleses decidiram sair da UE. Estarão os Estados mais ricos dispostos a transferências financeiras substanciais para outros Estados? E serão suficientes? É que na Alemanha (para o Leste) e na Itália (para o Sul) as transferências internas não resolvem as disparidades económicas. É uma ilusão ou engano pensar que Portugal no pelotão da frente da integração europeia vai encontrar o caminho da convergência com o centro europeu. O que a história económica revela é que um Estado soberano, robusto e interventor é fundamental para o desenvolvimento económico.