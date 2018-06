Quiosques TOMI disponibilizam serviços do mapa do cidadão

O novo serviço “TOMI WORLD” disponibiliza desde o início da semana o serviço de informação do mapa do cidadão, bem como permitir o acesso a senhas virtuais de atendimento para as Lojas do Cidadão.

Este serviço resulta do protocolo de colaboração entre a Agência para a Modernização Administrativa e a empresa TOMI, uma solução interativa de comunicação e informação urbana, que já se encontra presente em mais de 100 cidades portuguesas.

Em relação às senhas de atendimento, o utilizador poderá selecionar no TOMI, o serviço e a loja do cidadão pretendidos, recebendo a respetiva senha por mensagem no seu telemóvel.