Quintino Costa candidata-se à liderança do PTP-Madeira com o apoio de Coelho

O secretário-geral do partido do Partido Trabalhista da Madeira (PTP-Madeira), Quintino Costa, é candidato à liderança da estrutura partidária fundada na Região pelo histórico José Manuel Coelho que já assumiu a sua não recandidatura numa estratégia de renovação.

Ao que o Económico Madeira apurou, a possibilidade de uma recandidatura por parte de José Manuel vinha suscitando algum protesto nas bases do partido, com o atual líder do PTP-Madeira a considerar que a apresentação de listas opositoras não era uma solução viável. A escolha recai sobre um nome consensual. Quintino Costa assume a candidatura ao congresso de 7 de abril, mas continua a contar com José Manuel e Raquel Coelho nos órgãos diretivos.

“É um grande desafio político substituir o histórico fundador do partido. Assumo este desafio para o bem coletivo do PTP-Madeira mas continuarei a contar com o apoio de Raquel Coelho e de José Manuel Coelho que vai assumir, sempre que achar necessário, o seu lugar no Parlamento até ao final do mandato”, afirmou, ao Económico Madeira, Quintino Costa que se candidata a um mandato de três anos com uma moção assente na ideia ‘Organizar para vencer’.