“Queremos fazer parte do futuro de Portugal”, realça presidente-executivo do CaixaBank

O presidente-executivo do CaixaBank acaba de garantir que o BPI, que passa a ser gerido por um gestor espanhol, vai manter o “BPI como banco português”, com estrutura própria com o centro de decisão em Portugal, disse Gonzalo Gortazar. O banqueiro espanhol disse que querem fazer parte do futuro de Portugal. “Portugal tem muito potencial e acreditamos no futuro”, disse.

” Estamos satisfeitos por ter concluído a OPA com sucesso com um nível de aceitação elevado”, disse ainda o banqueiro espanhol, que saudou os acionistas do BPI.

“A compra que acabamos de executar corresponde a uma operação com lógica económica e financeira”, referiu Gonzalo Gortazar.