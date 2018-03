“Queremos jovens que mudem o mundo”. O sonho do secretário de Estado da Educação

João Costa, Secretário de Estado da Educação, participou no encerramento do Roadshow_P80, programa que promove a Educação Ambiental e Cívica, a nível nacional, na Escola Secundária de Amarante, Aí lançou uma mensagem de esperança, apelando à ação dos jovens. “Compete-nos a nós adultos educar-vos e incentivar-vos a pensar e a agir. Queremos jovens que estão bem acordados, despertos para os problemas e que mudem o mundo. Que cada um de vocês seja agente de mudança num planeta que está em risco”.

Com o mote “Ocupa o teu lugar na História”, o Projeto_80 é uma iniciativa da Agência Portuguesa do Ambiente, ANQEP – Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, Direção-Geral da Educação, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Instituto Português do Desporto e Juventude, Quercus e Green Project Awards. É no terreno uma ferramenta estratégica para a concretização das medidas preconizadas na Estratégia Nacional de Educação Ambiental e na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que visam “a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando o caminho do exercício da cidadania ao longo da vida”.

O Roadshow MOCHE#DáTudo by Projeto_80 teve inicio a 9 de janeiro, envolveu cerca de dez mil alunos e professores e visitou 18 distritos – Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, onde foram apresentados cerca de 300 projetos e iniciativas na dinâmica Fixe Tank, incubadora onde os jovens partilham e constroem as suas ideias e possíveis negócios na área da sustentabilidade em conjunto com o júri do Projeto_80.