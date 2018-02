Quer um aumento de ordenado? Cristiano Ronaldo dá a receita

A época não começou de feição para o capitão da Seleção portuguesa mas a imprensa espanhola determinou que o designado ‘caso Cristiano Ronaldo’ desapareceu. “Não existe polémica sobre o futuro do jogador português que volta, aos poucos, a reencontrar-se com o golo. No entanto, o desejo do ‘7’ em cobrar mais e ver atualizada a sua situação salarial, não desapareceu”, escreve hoje o El Economista.

De acordo com o jornal El Mundo, foi o próprio jogador que pediu para que o assunto associado à renovação de contrato pelos ‘merengues’ não fosse abordado, pelo menos até ao final da temporada. O plano é outro: demonstrar a Florentino Pérez e à direção do Real Madrid que é merecedor de aumento de ordenado. E qual a melhor forma de chegar a esse objetivo? Melhorando o seu rendimento.

O certo é que, em paralelo a uma progressiva política de rotação por parte de Zidane, o treinador do Real Madrid, o português tem gerido o esforço. A perda de peso é também notada pela imprensa espanhola que confirma que os parâmetros de Cristiano Ronaldo são os de um jogador entre os 29 e os 30 anos, “com resultados claramente positivos”.