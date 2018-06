Quer ser bem-sucedido? milionário autodidata explica o segredo

A sabedoria popular dita que para sermos bem-sucedidos na vida, basta sermos nós próprios. Mas seremos bem-sucedidos se continuarmos a insistir sempre no mesmo caminho? Grant Cardone, que fez fortuna a vender carros e hoje é um renomeado especialista internacional na área de vendas, considera que não.

Num artigo de opinião publicado na ‘CNBC’, Grant Cardone explica que se tivesse de revelar o segredo para o sucesso que alcançou “diria que este está em tornar-se outra pessoa”. O milionário conta que há 30 anos estava sem dinheiro e tinha problemas com a droga. Se continuasse a “ser ele mesmo”, afirma, nunca teria saído da mais plena miséria.

“De todas as vezes que escutar um ditado, com que as massas concordam, pense cuidadosamente sobre isso”, defende Grant Cardone, no artigo de opinião. “Da próxima vez que alguém lhe disser ‘seja você mesmo’, lembre-se: se eu fizesse isso, ainda estaria na pequena cidade de Lake Charles, no Louisiana, a morar numa pequena casa de tijolos, e ainda seria viciado em droga. O que deve procurar fazer é tornar-se outra pessoa. O seu verdadeiro eu”.