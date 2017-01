Quer reduzir a conta da luz? Saiba os aparelhos que consomem mais energia (mesmo quando estão desligados)

O aumento da demanda do serviço elétrico gerou uma subida no preço do kWh no mercado grossista.

A onda de frio que atravessa o país, e que se intensifica de ano para ano, faz com que todos os consumidores se preocupem com a chegada da conta de eletricidade nos meses de dezembro a março, revela o El Confidencial.

Ainda que o consumo não corresponda à maior parte do gasto elétrico de uma habitação, revelando-se 40% da totalidade da conta, é desnecessário que o contador reflita gastos de dispositivos que não estão a ser utilizados.

A proporção de aparelhos digitais nas habitações é cada vez maior e a legislação tem esse dado em conta, impondo que todos os dispositivos eletrónicos tenham a possibilidade de desligar completamente (o equivalente ao modo ‘off’) – consumindo cerca de 1 kW – ou de serem colocados no modo ‘stand by’ – que funciona em televisões por exemplo – levando a um consumo de 2 kW.

Quais são os produtos que consomem energia em modo ‘off’ e ‘stand by’?