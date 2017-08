Quer plantar eucaliptos? Pense duas vezes: pode dar multas de milhares de euros

A plantação de eucaliptos está a assistir cada vez mais à imposição de limites. A mais recente proposta de lei do Governo na matéria, que estabelece que “não são permitidas as ações de arborização com espécies do género eucaliptus”, pode levar a multas de milhares de euros.

De acordo com o diploma, já entregue no Parlamento, caso não se cumpra aquilo que é determinado, as coimas por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas podem variar entre 1.000 e 3.740,98 euros em caso de pessoas singulares, informa o “Jornal de Negócios”.

A sanção não se aplica em duas exceções: se “as ações de arborização com espécies do género eucaliptus” não se encontrarem em áreas não agrícolas e se elas forem fruto de projetos de compensação, relativos à eliminação de povoamentos de eucalipto de igual área, concretiza o matutino.