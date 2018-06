Quer equilibrar o orçamento familiar e não sabe como? Faça este Workshop

O projeto de educação e literacia financeira MoneyLab vai organizar um workshop de Finanças Pessoais intitulado “como gerir melhor o seu dinheiro” destinado a todos os portugueses que pretendam poupar e aprender a gerir o seu orçamento de forma mais adequada.

A formação realiza-se no próximo dia 23 de junho, entre as 10:00 e as 13:00, na cidade de Lisboa, e visa ainda desmistificar conceitos relacionados com o dinheiro e cultivar hábitos de poupança, bem como desvendar os segredos dos grandes investidores.

Dividido em três módulos (“A relação com o dinheiro”; “Poupar” e “Planear e investir”), o workshop será ministrado pela especialista em educação financeira Bárbara Barroso. Para saber mais sobre a inscrição: info@moneylab.pt.