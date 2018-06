Quer criar um negócio no setor do turismo? Saiba como obter financiamento

O turismo é uma das atividades que mais tem crescido nos últimos anos no nosso país, podendo ser uma boa opção se estiver à procura de um setor em que apostar. O portal online Compara Já avaliou várias opções de financiamento que existem no mercado e que lhe vão dar a possibilidade de criar o seu próprio negócio num setor que gera milhões todos os meses.

Em primeiro lugar, deve ter em mente que existem várias opções para obter financiamento em qualquer tipo de negócio. Pode recorrer a business angels, investidores privados que investem em capital próprio com a contrapartida de ficarem como sócios ativos da empresa ou através de royalties.

Outra opção que está muito em voga é o crowdfunding (financiamento colaborativo), em que pode angariar dinheiro de particulares a taxas atrativas. É um pouco como um empréstimo ao banco, mas em vez de pedir elevadas quantias de dinheiro, recebe quantias menores de dinheiro de várias pessoas.

Existem também empréstimos estatais destinados a novos e pequenos negócios. Exemplos disso são o programa para recém-licenciados empreendedores Startup Portugal Momentum e o programa Portugal 2020, voltado para a internacionalização e competitividade das empresas. Há ainda a possibilidade de optar por um crédito pessoal para pequenos negócios.

Face ao vasto leque de opções, o Compara Já apresenta dois exemplos práticos: o do Rodrigo e do seu tuk tuk e do Vasco com o seu original food truck de sushi. (conheça estas duas simulações ao pormenor aqui)

No caso do tuk tuk do Rodrigo, os gastos iniciais rondam os 10 mil euros. A sugestão do Compara Já é que opte por um crédito pessoal para pequenos negócios e solicite os 9.500 euros de que precisa para fazer o investimento inicial, por um prazo de 36 meses. As simulações do portal indicam que a mensalidade que o Rodrigo tem de pagar ao banco deve rondar os 310 euros.

Já o Vasco e o seu original food truck de sushi, o investimento inicial em equipamento pode rondar os 28 mil euros. Uma das opções pode ser optar por um crédito pessoal para pequenos negócios e solicitar o montante de que precisa para fazer o investimento inicial, por um prazo de 72 meses. A mensalidade a pagar ao banco rondaria os 535 euros, de acordo com as simulações feita pelo Compara Já.

O Compara Já indica, no entanto, que o melhor mesmo é avaliar as diferentes possibilidades de financiamento que tem disponíveis. “Pedir orçamentos, informar-se devidamente sobre todo o procedimento legal, efetuar diversas simulações para seguros e financiamento são meio caminho andado para ser bem-sucedido num pequeno negócio no setor do turismo, que tem a vantagem de ser atualmente uma área de atividade em forte crescimento”, indica.