Quem vai beneficiar com corte nos impostos nos EUA? Banca, refinação e aviação

A Casa dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos da América aprovaram esta terça-feira a reforma mais ampla do sistema tributário do país em mais de 30 anos. A nova lei, cuja aprovação final é esperada ainda esta quarta-feira, deverá impulsionar os lucros das empresas, através do corte nos impostos corporativos. O principal impacto será nos EUA, mas a Europa também poderá sair beneficiada.

A principal alteração legislativa é a redução dos impostos sobre as empresas, que será de 21%, em vez da taxa atual, que varia entre 15% e 35%. Segundo Steven Mnuchin, secretário do Tesouro dos EUA, “as reduções de impostos poderão começar em fevereiro, porque o Internal Revenue Service -IRS já está a trabalhar com as novas tabelas”.

As empresas que pagam mais impostos e cuja atividade é principalmente focada nos EUA serão as mais beneficiadas. Analistas consultados pelo jornal espanhol El Economista estimam que os lucros aumentem em média 10%, levando a um reforço da confiança dos investidores, mas nalguns casos, a subida será ainda mais significativa.