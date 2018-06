Quem tem telhados de vidro não anda pedrado

Douglas Peter Kelly, da Florida, de 49 anos de idade, ficou com fortes dúvidas sobre a qualidade das metanfetaminas que comprou, e que o deixaram a sentir-se menos bem. Vai daí, tomou a única decisão lógica: telefonou para a polícia de Putnam County e queixou-se, pedindo que testassem o produto. Disse ser sua intenção processar o indivíduo que lhe tinha vendido a coisa. Os polícias, claro, responderam que sim, era só passar por lá. Quando Kelly apareceu, e após verificar-se que se tratava de facto de metanfetaminas, foi logo “engavetado” e o Xerife publicou no Facebook um post onde dizia: “Remember, our detectives are always ready to assist anyone who believes they were misled in their illegal drug purchase.”

Há muita gente com extraordinárias ideias sobre drogas. Basta lembrar o sujeito que injetou cocaína no pénis para, digamos, melhorar a performance e acabou sem ele e com as duas pernas e nove dedos amputados. Ou Sho Daniels, que provou uns bolinhos de marijuana e acordou a residência universitária aos gritos convencido que o colega de quarto era Jesus Cristo que o preparava para o fogo do Inferno.

Mas não é preciso estar pedrado para ter ideias. Tomemos o exemplo duma conhecida figura do país vizinho, Pablo Iglesias. Ele é conhecido por tweetar em 2012 a pergunta “entregarias a política económica do país a quem gasta 600 mil euros num apartamento de luxo?”; agora comprou uma casa de 600 mil euros. É verdade que ninguém lhe entregou a política económica, mas ele não deixa de parecer uma espécie de aprendiz de Bruno de Carvalho, pois até um referendo fez no partido por causa disto.