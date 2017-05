Um jogador de futebol sujeita-se a várias viagens para jogos fora do seu país, mas o que poucas vezes se questiona é a quantidade de quilómetros que uma estrela do futebol já viajou ao longo da sua carreira. Por mera curiosidade, o motor de busca de viagens Kiwi, decidiu analisar e listar os 15 jogadores no ativo que, até à data, são considerados os mais viajados pelo mundo. Conheça aqui quem são.