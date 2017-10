Quem ganha e quem perde com as mudanças no IRS

Desde logo, o aumento do mínimo de existência para 8.847 Euros, passando o mesmo a estar indexado ao IAS, e que, para além dos rendimentos do trabalho dependente e das pensões, passou também a ser aplicável aos trabalhadores independentes cujas atividades constem da lista do artigo 151º do Código do IRS.

A introdução de dois novos escalões de rendimento, com o desdobramento do 2º e 3º escalões, com taxas de 23% e 35%, respetivamente, quando as anteriores eram de 28,5% e 37, traduz-se numa redução do IRS para sujeitos passivos que aufiram rendimentos brutos anuais até cerca de 45.500 euros, sendo que, a partir desse nível de rendimento, a redução no IRS resulta da eliminação da sobretaxa em 2018.

A um nível mais micro, a dedução das despesas de arrendamento, no caso de estudantes, ainda que com um limite reduzido, e a introdução de uma taxa liberatória de 10% para importâncias auferidas ao abrigo de contrato de trabalho por estudantes até ao limite anual de 2.106,60 euros, com opção pelo englobamento, constituem igualmente medidas favoráveis.