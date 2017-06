Quem fizer obras em casas terá de as preparar para resistir a sismos

Nos últimos anos, têm sido vários os alertas referentes ao aumento da vulnerabilidade dos edifícios sujeitos a intervenções de reabilitação. Apesar de o decreto-lei de 2014 – que estabelece um regime excecional para este tipo de intervenções – dizer que as obras “não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do edifício”.

Sendo muito vaga, a disposição legal não protege convenientemente a segurança dos edifícios, algo que o Governo se prepara par alterar, ao mesmo tempo que transpõe para a legislação nacional as normas técnicas europeias sobre o assunto. Tal foi anunciado pelo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente na passada quinta-feira, no âmbito de um seminário sobre segurança sísmica realizado na Ordem dos Arquitetos, segundo adianta o jornal Público.

José Mendes terá referido que, numa altura em que se vive um “boom da reabilitação”, a intervenção no sentido da segurança sísmica dos edifícios está entregue “àquilo que é a perceção dos promotores e projetistas”. O governante acredita, assim, ser, além de oportuno, “necessário” e “obrigatório” ter diretrizes claras para a reabilitação sísmica. E declara que o Governo está a trabalhar para que isso aconteça ainda este ano: “Estamos a trabalhar para que consigamos, até ao final do ano, ter o decreto-lei aprovado”. Assim, a vulnerabilidade sísmica dos prédios terá obrigatoriamente de ser avaliada antes das obras. Caso seja alta, terão de ser tomadas medidas de reforço estrutural.