Quem define a agenda não sou eu

Está mais ou menos na moda falar de agenda-setting, ou se preferirem, da definição da agenda pública, mediática e até política. São algumas as teorias sociais que se debruçam sobre este assunto, mas são ainda em maior quantidade as opiniões sobre como é que os assuntos mais presentes na esfera pública surgem, quem os define, ou mesmo, se isso existe, como se a definição da agenda se tratasse de “fake news”.

Há quem acredite em teorias da conspiração e na ideia do “Grande Irmão”, e no espectro oposto, quem sempre encontre explicações simples para tudo. Todavia, parece-me ser difícil acreditar numa explicação global para uma certa concertação, mais ou menos visível aos olhos dos mais atentos, sobre quem/o quê define a agenda da sociedade a que pertencemos.

Obriga-me a formação/deformação profissional a questionar os acasos mediáticos, os acasos nos posicionamentos políticos ou os acasos na falta de definição dos mesmos, os acasos nos discursos, os acasos as ausências, os acasos nas viagens de Estado, os acasos nos timings das greves, das demissões, das acusações, etc. Penso que há, no ser humano, um elemento de estratégia mesmo que inconscientemente demonstrado, e mesmo que este seja quase inconsequente da parte de alguns, ele existe até como questão de sobrevivência.