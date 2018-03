Quem comprou o apartamento mais caro de Nova Iorque por mais de 80 milhões?

Foram necessários quatro anos de investigação e por certo alguma coscuvilhice para que se revelasse o nome do dono do duplex localizado entre os andares 89 e 90 do edifício One 57 no coração de Manhattan – uma luxuosa torre de vidro de luxo com 306 metros de altura: Michael Dell.

Mas como o comprador é o presidente do conselho de administração e CEO da Dell, uma das maiores empresas do mundo de produção de computadores que o próprio fundou em 1984 aos 19 anos de idade e tem uma fortuna avaliada em 24,2 mil milhões de dólares (19,5 mil milhões de euros), os mais de 80 milhões que pagou pelo apartamento não lhe farão por certo muita mossa.

Foi o “The Wall Street Journal” que ‘desmascarou’ o comprador do apartamento com vista para o Central Park e que tem um bocadinho mais de mil metros quadrados, seis quartos e seis quartos de banho em mármore italiano. Mas, quando o comprou, Dell não terá ficado satisfeito com a decoração e decidiu remodelar aquilo tudo.