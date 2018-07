Queixas sobre transportes aéreos subiram 35% e ultrapassam as 10 mil

As reclamações sobre os transportes aéreos portugueses subiram 35% no ano passado, face a 2016, para 10.900, segundo os números divulgados esta quarta-feira, 4 de julho, pelo “Jornal de Negócios” com base nos relatórios da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Atrasos nos voos (2.437 denúncias), cancelamento dos voos (2.173 denúncias) e irregularidades com a bagagem dos passageiros (1.260 denúncias) foram os três principais motivos para o descontentamento dos viajantes, segundos os dados recolhidos pela ANAC.

Em termos de entidades, a TAP Air Portugal lidera o ranking apresentado pelo diário de economia, com uma subida de 50% nas reclamações, para quase 6 mil, quando comparadas com as que a transportadora aérea teve em 2016.