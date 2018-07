Queixas de passageiros às companhias aéreas disparam

As queixas apresentadas pelos passageiros que cruzam os aeroportos nacionais têm vindo a subir em escalada nos últimos anos. De acordo com os relatórios semestrais da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil, consultados pelo Jornal Económico, relativos às reclamações dos passageiros do transporte aéreo desde o início de 2015 até ao final do ano passado, as queixas têm vindo a aumentar a um ritmo significativo, passando de 7.354 em 2015 para 10.906 no ano passado, uma subida de 48,3% no período em análise. No total, a ANAC registou 26.291 reclamações nos últimos três anos, entre queixas a transportadoras aéreas, nacionais e estrangeiras, aos aeroportos e às empresas que prestam serviços de assistência em escala, vulgarmente conhecidas como empresas de handling.

