Quedas do BCP e da Galp levam PSI 20 a acompanhar Europa negativa

A meio de sessão desta quinta-feira, dia 7 de junho, a bolsa portuguesa está a negociar em terreno negativo, acompanhando a tendência das praças europeias. O principal índice nacional, PSI 20, desvaloriza 0,15%, para 5.615,97 pontos, pressionado pelas quedas do BCP e Galp Energia.

Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium Investment Banking, indica que se vive uma “manhã de correção” nas praças europeias, cujas perdas se espalharam “à grande maioria dos setores, com banca, recursos naturais e automóvel a serem os mais castigados no pan-europeu”.

A liderar as perdas está o BCP, que recua 1,59% para 0,266 euros. A Galp Energia cai 0,98% para 16,245 euros, pressionada pela descida do preço do petróleo. O preço do barril de Brent, que serve de referência para Lisboa e para toda a Europa, perde 1,09% para 76,48 dólares, enquanto o crude WTI recua 0,55%, para 65,59 dólares por barril.