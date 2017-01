Crescimento nos EUA abranda mas Wall Street não desanima

Os principais índices dos EUA negoceiam pouco alterados, com os mercados a reagirem pouco à divulgação do PIB, que subiu a um ritmo mais lento do que o esperado, suportados pelo otimismo dos consumidores e o sólido mercado de trabalho. Os investidores estão atentos ao encontro de Donald Trump com Theresa May, na primeira reunião do novo Presidente dos EUA com um dirigente estrangeiro.

O industrial Dow Jones recua 0,04%, depois de ontem ter encerrado pela primeira vez nos 20.100,91 pontos. O Nasdaq, que abriu em ligeira alta a refletir os resultados do setor tecnológico, perde agora 0,14%, e o S&P 500 desvaloriza 0,12%.

O Presidente dos EUA recebe hoje a primeira-ministra do Reino Unido na Casa Branca para discutir os contornos das relações comerciais bilaterais entre as duas nações. Trump tem elogiado a decisão dos britânicos de optarem pela saída da União Europeia.