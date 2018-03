Queda de neve, vento e ondas que podem atingir 12 metros: assim vai estar o tempo este fim-de-semana

A Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso relativamente às condições climatéricas que se vão registar este fim-de-semana.

Hoje, vento de sudoeste forte com rajadas até 80 km/h no litoral (70 km/h nas regiões do sul) e com rajadas até 95 km/h nas terras altas (85 km/h nas regiões do sul), a partir do meio da tarde, rodando para noroeste no final do dia e diminuindo de intensidade a partir do final da tarde de sábado.

Queda de neve acima de 800 metros de altitude das regiões do norte e do centro (ex. nas serras do Gerês, Marão, Alvão, Montemuro e Estrela), podendo atingir 600 metros no extremo norte, durante a noite e madrugada.