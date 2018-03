Queda de neve em região de Pequim põe fim a 135 dias de seca

Desde 23 de outubro passado que Pequim não registava precipitação em nenhum dos seus distritos.

Trata-se do mais longo período de tempo seco na cidade desde que há registos, quebrando com o recorde de 114 dias sem chuva ou neve ocorrido em 1971.

Em 2014, o Governo central inaugurou um rio construído artificialmente durante 11 anos, e com uma extensão de 1.400 quilómetros, visando bombear água do sul para o norte do país.