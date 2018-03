Queda de 6% da Mota-Engil e perdas do BCP arrasam bolsa nacional

A bolsa portuguesa negoceia esta quarta-feira, dia 27 de março, com tendência negativa, a meio da sessão, em linha com as praças europeias. O principal índice português, PSI 20, perde 1,02%, para 5.320,21 pontos, pressionado pelas desvalorizações da Mota-Engil e do BCP.

A Mota-Engil é a cotada que mais deprecia, estando a registar uma queda de 6,18% para 3,265 euros. Steven Santos, gestor do BiG, explica que “a cotada está a ser penalizada pela queda das matérias-primas”. A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins está ainda pelas previsões de resultados relativos a 2017 menos positivos do que no ano anterior.

Os analistas do Caixa BI estimam que a empresa tenha encerrado 2017 com um prejuízo de 6,8 milhões de euros. A empresa de construção perde 1,84% para 3,460 euros, depois de já ter reportado uma quebra acentuada dos seus resultados no primeiro semestre do ano. Os resultados oficiais serão dados a conhecer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no próximo dia 6 de abril.