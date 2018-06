Que papel está reservado a Dennis Rodman na cimeira entre Trump e Kim?

O antigo craque do basquetebol profissional Dennis Rodman é, assinala a cadeia britânica BBC, o primeiro americano a ter alguma proximidade com os dois contendores desta retórica nuclear a ‘céu aberto’: Donald Trump e Kim Jong-un.

O concorrente do “reality show” Celebrity Apprentice de Trump, e a antiga vedeta do basquetebol americano conhecida como “the worm”, já esteve cinco vezes na Coreia do Norte, onde terá oferecido ao seu anfitrião e presidente do país mais fechado do mundo um exemplar do “The Art of the Deal”, o guia escrito por Donald Trump e pelo jornalista Tony Schwartz.

Numa reportagem sobre a diplomacia do basquetebol nas relações EUA/Coreia do Norte, a BBC salienta que Rodman, que também se tornou conhecido pelo seu visual bizarro e pela proximidade a estrelas da pop como a cantora Madonna, já ofereceu publicamente a sua sabedoria aos dois políticos. Foi em agosto do ano passado, no auge da troca de provocações e ameaças nucleares. O basquetebolista disse que Trump e Jong-un mais pareciam “dois garotos grandes” a lutar para ver quem era o mais duro.