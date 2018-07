Que apoios e cuidados deve o Estado ter para com os idosos?

Se o idoso não tiver capacidade para cuidar de si mesmo, deve ser ativado o apoio domiciliário, que o visita, substitui, ou auxilia em determinadas tarefas. Existem também outros locais aos quais os idosos poderão recorrer, como os serviços de apoio domiciliário, centro de convívio, centro de dia, centro de noite, acolhimento familiar, estruturas residenciais, centro de férias e lazer.

No entanto para aceder a alguns destes serviços tudo depende também, dos equipamentos e serviços estarem disponíveis na zona da residência, ou razoavelmente perto e das instituições do setor da segurança social terem capacidade para receber os idosos.

Ao nível do pagamento destes serviços as pessoas idosas pagam um valor pelo serviço prestado, que é calculado com base nos rendimentos familiares.