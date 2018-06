Crise no Sporting CP: Quatro rescisões, duas a caminho, um desafio aos jogadores e 100 milhões a ‘voar’

Quase um mês depois do ataque à Academia de Alcochete, o Sporting Clube de Portugal viveu um dos dias mais angustiantes desde que teve início este período de turbulência em Alvalade: William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost rescindiram os contratos que os ligavam ao Sporting CP alegando justa causa.

Tal como aconteceu após serem conhecidas as rescisões de Rui Patrício e Daniel Podence, Bruno de Carvalho marcou conferência de imprensa para deixar uma ideia e um desafio. Primeiro, considerou não existir justa causa para a rescisão dos contratos dos jogadores e em segundo, um desafio: “se o problema é este Conselho Diretivo”, garantiu o dirigente máximo do clube, “então basta escreverem uma carta à SAD dizendo que se esta direção se demitir voltam atrás com as rescisões e jogam no Sporting, e uma segunda coisa é se voltarmos a ganhar em eleições que continuam a valer essas premissas”. “Basta essa carta dos seis e nós na mesma hora nos demitimos”, garantiu.

Bruno de Carvalho não terminou a conferência de imprensa sem deixar a indicação de que a SAD aguarda a receção de mais cartas de rescisão pelo que, nas próximas horas, esperam-se pelo menos a chegada de mais duas rescisões: Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña. De resto, os argentinos sempre foram aqueles que se mostraram mais dispostos a terminar o seu contrato com o clube de Alvalade, sobretudo depois do ataque a Alcochete.