Quase um quarto dos desempregados encontrou trabalho no terceiro trimestre

No terceiro trimestre, 127,9 mil pessoas recuperaram o emprego em Portugal, com 22,9% da população desempregada a obter trabalho. Este valor de recuperação de emprego é o segundo mais elevado dos últimos cinco anos, superado somente pelo segundo trimestre de 2015, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados do INE revelam que a taxa de desemprego desceu em 2016, também registando o valor mais baixo desde 2011, fruto ainda de menos saídas do mercado de trabalho. O desemprego no terceiro trimestre deste ano ficou nos 10,5%, contra os 12,4% em 2011, ano em que Portugal foi forçado a pedir o resgate financeiro.

O INE revela que no final de setembro o número de desempregados em Portugal era 549,5 mil, menos 63 816 do que no mesmo período do ano anterior. O desemprego jovem também tem recuado, com uma quebra de 17,3% no terceiro trimestre face ao período homólogo.