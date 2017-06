Quase oito mil contribuintes conseguiram fugir ao novo IMI

Perto de oito mil contribuintes conseguiram fugir ao adicional ao imposto municipal sobre imóveis (AIMI), segundo dados a que o jornal Público teve acesso. No total foram 1857 heranças indivisas, que envolveram 4475 herdeiros, chegaram a acordo sobre a divisão do valor patrimonial tributário, uma forma legal de evitar pagar o novo imposto ou pagar o menos possível.

Esta facilidade foi usada por 7954 contribuintes, entre herdeiros e casados ou em união de facto, segundo as informações oficiais sobre herdeiros que comunicaram a vontade de repartir o valor patrimonial tributário dos imóveis (VPT), divulgados pelo diário.

Assim, cada um assumiu a parte correspondente do novo imposto o que poderá reduzir o valor a pagar se a divisão do VPT, adicionado ao valor dos prédios urbanos de habitação, for inferior ao valor a pagar pela herança indivisa. A repartição dos imóveis permite aos casais beneficiarem de uma isenção no AIMI que pode ir até 1,2 milhões de euros.