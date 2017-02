Quase 30% dos portugueses acreditam que 2017 será um ano de prosperidade económica.

Um estudo revelado esta terça-feira pela Win Gallup International mostra que 27% dos portugueses estão otimistas em relação ao crescimento económico previsto para este ano. O país aparece classificado na 31ª posição num ranking de 66 países.

“Em comparação com este ano, em sua opinião, 2017 será, para o seu país, um ano de prosperidade económica, de dificuldade económica ou permanecerá o mesmo?” À pergunta-modelo da empresa de network internacional, 22% dos portugueses respondem que 2017 será um ano de dificuldades económicas e 47% referem que se manterá igual ao ano anterior. Há ainda 3% que não soube ou não respondeu à questão.

A liderar a lista de países que acredita num progresso económico para este ano estão a Índia, a Nigéria e o Gana. Em termos de continentes, os países do Oeste e Sul de África são os mais otimistas (48%), seguidos pelos da África sub-saariana (45%) e a América Latina (35%).

Do outro lado da tabela, destacam-se Hong Kong e a Ucrânia como os países mais pessimistas e que antecipam dificuldades económicas para este ano. Em termos mais gerais, a União Europeia consta entre os continentes mais pessimistas, com apenas 17% a considerar que 2017 será um ano de prosperidade, face a 25% que antecipam dificuldades económicas, 41% que entendem que as condições económicas se manterão e 7% que não respondem.

O estudo da Win Gallup foi realizado entre outubro e dezembro de 2016, junto de uma amostra de 68 759 entrevistados, residentes em 69 países de todas as regiões do Mundo. Em Portugal, a responsável pela recolha de informação foi a empresa Marktest. O inquérito terá sido feito online, com uma amostra de 1007 indivíduos.