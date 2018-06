Quanto vale uma foto de Trump

1 – “Trump e o seu melhor amigo”. Esta poderia ser a legenda da foto do encontro entre o presidente dos EUA e o líder supremo da Coreia do Norte. Outro texto possível seria: “Trump e os complicados aliados ocidentais”, e esta poderia ser a legenda em que Trump escuta os líderes do G7.

São as fotos jornalísticas que falam muito mais do que qualquer texto. Entre Kim e os líderes do G7 há uma diferença fundamental e isso respeita à democracia. E Trump tem um registo bem melhor num entendimento com um líder hereditário do com os parceiros internacionais de sempre. Trump merecer o Prémio Nobel é o exagero caricato de quem se recusa a fazer as leituras políticas, económicas e sociais que são necessárias. Trump joga pelo negócio e na história com a Coreia do Norte teve o incondicional apoio dos chineses, que mediaram as reuniões entre os dois líderes e a quem interessava que o resultado fosse um sucesso. A China não quer continuar a pagar a vida da Coreia do Norte e quer redistribuir o fardo de um país insolvente, desestruturado em termos económicos e sociais por todos os países do mundo ocidental. Sabe que para isso acontecer é preciso que os EUA levantem sanções. E do lado de Trump o show-off é um ponto crítico. E aquilo que transparece é que Trump e Kim são os “best friends” que se conhecem desde os tempos em que um ainda andava na escola e outro já fazia negócios no imobiliário. Sem dúvida que Trump melhorou a imagem neste grande jogo internacional. A desnuclearização da península da Coreia ficou prometida para o início do próximo decénio. Tal como nas fotos de Trump/Kim e de Trump/G7, em que nos guiámos por sensações, também na política sentimos o poder da arte de representação.

2 – Recorrentemente falamos de imobiliário, habitação e crédito. E os alertas estão sempre presentes. Depois de escrevermos sobre o valor dos investimentos no setor imobiliário habitacional, é tempo de alertar para uma potencial “bolha”, pelo menos ao nível do investimento pequeno e médio. As restrições ao crédito hipotecário avançam dentro de duas semanas e os bancos estão a preparar-se desde há alguns meses com fortes restrições na concessão e tudo por iniciativa interna, mas também por modelos de scoring muito apertados e por avaliações de imóveis que são comparáveis aos valores das Finanças e que ficam muito longe da especulação e dos preços comerciais. Isto é o prelúdio das dificuldades para proprietários, clientes e promotores.