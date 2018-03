Quanto vale um Óscar?

O Oscar, banhado a ouro de 24 quilates, custa, de acordo com o Entertainment Weekly, cerca de 380 euros para ser produzido. Ou seja, o seu valor monetário não corresponde à honra de o vencer (apesar de Michael Jackson ter pago 1,5 milhões de euros pelo Óscar de melhor filme de “E Tudo o Vento Levou”, num leilão da Sotheby’s, em 1999).

Mas os ganhos para o filme serão bastante superiores a isso. De acordo com o site BoxOfficeQuant, que avaliou as bilheteiras dos filmes premiados entre 1999 e 2013, um título que ganhe o Óscar de Melhor Filme poderá ter um aumento nas receitas na ordem dos 14 milhões de dólares. O Óscar de Melhor Realizador poderá valer mais 11 milhões de dólares no Box Office, a Melhor Atriz poderá ajudar as receitas com mais 2,3 milhões e o Melhor Ator cerca de um milhão de dólares.

Para chegarem a este valor analisaram um número alargado de factores. Os mais importantes foram o valor das receitas de bilheteira antes do anúncio das nomeações e o valor conseguido no mês de intervalo até à cerimónia de entrega dos prémios. E ainda o número de cinemas em que os filmes estavam em exibição antes e depois das nomeações.