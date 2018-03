Quanto vai o Estado emprestar ao Fundo de Resolução? Até 450 milhões de euros

O saldo líquido que o Estado vai emprestar ao Fundo de Resolução deverá rondar os 400 a 450 milhões de euros, apurou o Jornal Económico. Isto porque o Fundo de Resolução, tem, fruto das contribuições dos bancos, cerca de 350 milhões de euros. O Estado terá de emprestar a diferença entre o montante de fundos detido pela dona de 25% do Novo Banco e o valor que o mecanismo de capital contingente terá de injetar no banco para compensar as perdas com os ativos cobertos pelo mecanismo. Ou seja a diferença entre os 350 milhões e os 791,7 milhões de euros que o Fundo de Resolução injecta de forma a que o Banco se mantenha uma instituição financeiramente sólida e bem capitalizada, com rácios de capital e níveis de rentabilidade potenciadores da sua atividade.

As imparidades constituídas de 2.057 milhões de euros que levaram aos prejuízos de 1.395,4 milhões de 2017 do Novo Banco irão obrigar a uma injeção de capital no montante de 791,7 milhões de euros por parte do Fundo de Resolução-

De acordo com fontes próximas deste processo, será efetuada a certificação das contas e ainda a verificação do cumprimento do Mecanismo de Capital Contigente, pelo que não é possível ainda determinar a dimensão do empréstimo mas o mesmo estará “muito abaixo” dos 792 milhões.