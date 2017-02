Quanto pode valer um tweet de Trump? 1.260 milhões de dólares

Já há muito se sabe que o Twitter é a rede social preferida do Presidente dos Estados Unidos. Em oito anos, Donald Trump fez mais de 34 mil tweets. O impacto das palavras do Presidente é sentido em todo o mundo.

O secretário do turismo do México, Enrique de la Madrid, citado pelo jornal espanhol El Economista, disse que por cada tweet de Trump, o país perde 50 cêntimos e pediu mesmo que “alguém lhe tire o telemóvel das mãos”.

Desde o passado dia 8 de novembro, dia em que o multimilionário americano foi eleito como Presidente do país, que várias empresas viram as suas cotações na bolsa mudarem drasticamente. Em média, sempre que o Trump fala de uma empresa através da sua conta no Twitter que há uma movimentação de 1.260 milhões de dólares do capital das empresas.

O impacto é tão grande que a agência de publicidade norte americana T3 criou um bot (um software que simula a atividade humana) chamado “Trump & Dump”. Segundo a explicação do jornal The New York Times, o bot usa um algoritmo que segue a conta do Presidente, @realDonaldTrump, revendo cada tweet feito. Quando uma empresa de capital aberto é mencionada, o bot desencadeia uma “análise de sentimento”, que examina as palavras em torno do nome da empresa para determinar se o tweet tem uma inclinação positiva ou negativa. O programa vende automaticamente, e em questões de segundos, as ações que estão em queda, também conhecido como “venda a descoberto”. Se a venda for bem feita, a T3 lucra, doando todo o dinheiro a uma associação de animais.

A Ford, a General Motors, a Lockheed Martin e a Toyota são alguns exemplos de empresas que sofreram quedas na bolsa depois da menção na rede social. Um dos casos mais flagrantes aconteceu no dia 12 de dezembro de 2016. Donald Trump usou a sua conta pessoal do Twitter para chamar a atenção para os custos “fora de controlo” dos aviões de combate F-35, fabricados pela Lockheed Martin para os EUA. A ameaça teve efeito: a empresa sofreu uma queda de 2,5% e uma perda de 1.881 milhões de dólares (quase 1.400 milhões de euros) de capitalização.

Mas nem tudo são más notícias para as empresas. Os tweets tanto podem ter efeito negativo com más críticas, como efeito positivo se o Presidente norte-americano decidir elogiar uma empresa. Outro exemplo prático é o de Masayoshi Son, Presidente da SoftBank. Pelo seu investimento nos EUA, Trump elogiou-ou publicamente na rede social, impulsionando um crescimento de 9% na bolsa, o que se traduziu em mais de dois mil milhões de euros.

No setor automóvel a história repete-se. A Ford, a Toyota e a Generals Motors tomaram a decisão de aumentar o investimento no México. Tweets do Presidente a condenar as medidas das empresas choveram, originando uma queda severa das ações. Depois deste susto, a Ford decidiu criar 700 postos de trabalho em solo americano, valendo palavras de graças de Trump. As ações da Ford subiram 4,6%, ganhando mais de 1,6 milhões de euros de capitalização.