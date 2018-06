Quanto pode poupar com o fim do adicional ao ISP?

A taxa adicional ao Imposto Sobre Produtos Petrolíferos, hoje eliminada através da aprovação do projeto do CDS-PP, representa uma poupança de quatro cêntimos por litro de gasolina e gasóleo.

Introduzida em 2016 pelo Governo de António Costa, o executivo justificou a medida com a baixa do preço do barril de petróleo e prometeu reduzir a taxa à medida que o preço do barril voltasse a aumentar (e tem vindo a aumentar nos últimos meses, embora a taxa se mantenha inalterada).

O parlamento aprovou hoje o projeto do CDS que prevê o fim do adicional ao Imposto sobre os Combustíveis (ISP). O diploma teve os votos favoráveis do CDS-PP e PAN, voto contra do PS e a abstenção do PCP, BE e PEV. Os projetos de lei do PCP e do BE sobre o mesmo tema foram chumbados.