Quanto pode Cristiano Ronaldo render à Juventus? Entre 400 a 500 milhões de euros

Caso se confirme a transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, os números podem vir a ser ‘astronómicos’, com o jogador português a ‘oferecer’ valores a rondar os 400 a 500 milhões de euros, ao clube italiano.

Os dados são apontados por Bruno Janeiro, consultor da Activotrade, uma empresa especializada em serviços de negociação on-line e no investimento em mercados financeiros. “A especulação prende-se neste momento com o retorno (direto e indirecto) que Cristiano Ronaldo poderá trazer no futuro para a Juventus. Aquilo que o [Cristiano] Ronaldo gera em direitos de imagem, merchandising, digressões pagas ao estrangeiro, nomeadamente à Ásia, pode equivaler a 400 a 500 milhões de euros”.

A Juventus é desde há vários anos comandada financeiramente pela família Agnelli, dona da FIAT-Chrysler e mesmo dando resultados líquidos negativos há muito anos, o dinheiro não é um problema para o emblema de Turim. “A questão é saber se tem liquidez para fazer esta transferência. E tem, basicamente a Juventus tem 150 milhões de euros em caixa, (depósitos a prazo, à ordem), em ativos correntes, ou seja bens que podem ser convertidos em dinheiro a curto prazo. O valor ronda os 260 milhões de euros”, explica Bruno Janeiro.