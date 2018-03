Quanto pesa o futebol profissional no PIB nacional? Mais de 456 milhões, estima a EY

A época 2016-2017 contribuiu com mais de 456 milhões de euros para o produto interno bruto (PIB) nacional, de acordo com a primeira edição do anuário do futebol profissional português divulgado esta sexta-feira pela Liga Portugal e a consultora EY.

Além do futebol profissional na época 2016-2017 ter representado, pelo menos 0,25%, do PIB português, nesse mesmo período estima-se que a Liga Portugal e as sociedades desportivas (SAD) analisadas geraram mais de 680 milhões de euros em volume de negócios.

Estas conclusões estão contidas num anuário da Liga Portugal e da consultora EY, que analisa, pela primeira vez, o impacto na produção de receitas para o Estado e no PIB nacional, bem como a quantificação de postos de trabalho geradas na indústria.