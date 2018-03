Quanto ganha um diplomata? Menos que magistrados, médicos ou militares, garante sindicato

A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP) emitiu um comunicado sobre os vencimentos alegadamente auferidos pelos funcionários diplomáticos portugueses, com o qual pretende corrigir com rigor as recentes notícias sobre a matéria, “para evitar interpretações erróneas”.

Desde logo, diz o comunicado, “importa não confundir entre as componentes de vencimento e de abonos, sendo estes unicamente devidos nos serviços externos: Embaixadas, Consulados e Missões Permanentes”. O estatuto remuneratório dos funcionários diplomáticos determina que a remuneração máxima mensal bruta auferida por um diplomata em exercício de funções – ou seja, a de um Embaixador no último escalão da escala indiciária, em final de 40 anos de carreira – corresponde a um valor de 4.362 euros, “montante que se mantém invariável desde 2009 e que é inferior à remuneração máxima auferida por profissionais de outras carreiras especiais do Estado Português, como docentes do ensino superior (€ 5.401,50), magistrados (€ 6.130,00), médicos (€ 5.664,90) ou militares (€ 5.011,90).”

Relativamente à questão dos abonos auferidos nos serviços externos, “têm os diplomatas pugnado pela transparência da sua definição, reivindicando a correspondente publicidade, até como forma de melhor esclarecer a natureza e exigência do exercício das suas funções no estrangeiro”.