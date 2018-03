Quanto custa um funeral em Portugal?

O número de mortes em Portugal tem vindo a diminuir devido à melhoria das condições de vida, mas a verdade é que todos temos de passar por algum tipo de cerimónia fúnebre. Estes são geralmente momentos em que estamos mais frágeis emocionalmente e acabamos por deixar que as funerárias tratem de todo o processo.

No entanto, ter uma visão clara sobre os valores que lhe podem vir a ser cobrados pode ajudá-lo a pedir orçamentos discriminados a várias agências. Atendendo aos valores cobrados na cidade de Lisboa, o portal Compara Já fez uma análise atendendo a três hipóteses de cerimónias: uma mais acessível (com serviços mais básicos), outra com serviços extra e mais outra uma com cremação.